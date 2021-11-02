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Общество2 ноября 2021 14:12

На брянской трассе А-240 ввели в эксплуатацию надземный пешеходный переход

На объекте восстановили и покрасили все металлические и бетонные конструкции
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.

Фото: ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.

В Брянской области ввели в эксплуатацию надземный пешеходный переход на шестом километре трассы А-240 Брянск-Новозыбков-граница с республикой Беларусь. Об этом сообщают 2 ноября в ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.

На объекте восстановили и покрасили все металлические и бетонные конструкции, а так же обновили поликарбонат и противоскользящее покрытие.

В этом дорожном сезоне на дороге А-240 специалисты продолжают капитально ремонтировать путепровод на 212 километре и мост через реку злынку на 214 километре.Заершить работы намечают в 2022 году. Ремонт моста через реку Коста на 82 километре завершат до конца этого года.

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