На брянской трассе А-240 ввели в эксплуатацию надземный пешеходный переход

Фото: ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.

В Брянской области ввели в эксплуатацию надземный пешеходный переход на шестом километре трассы А-240 Брянск-Новозыбков-граница с республикой Беларусь. Об этом сообщают 2 ноября в ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.

На объекте восстановили и покрасили все металлические и бетонные конструкции, а так же обновили поликарбонат и противоскользящее покрытие.

В этом дорожном сезоне на дороге А-240 специалисты продолжают капитально ремонтировать путепровод на 212 километре и мост через реку злынку на 214 километре.Заершить работы намечают в 2022 году. Ремонт моста через реку Коста на 82 километре завершат до конца этого года.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».