Фото: "Лиза Алерт", vk.com/

В Брянской области ищут 32-летнего Алексея Капанина. Мужчина пропал в поселке Суземка. С 26 октября его местонахождения неизвестно, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза светло-серые. Был одет в темно-зеленый камуфляжный костюм, черную куртку, черные ботинки (берцы).

Мужчина может находиться и в вашем районе.

Всех, кто что-либо знает о его местенахождения, добровольцы просят сообщать по телефону 8 (800)-700-54-52 или 112.

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