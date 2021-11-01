Фото: Жуковского культурно-досугового центра.

В брянской Жуковке открыли скейт-парк. Оборудование площадки обошлось в 1,7 миллиона рублей, сообщают на сайте Жуковского культурно-досугового центра. Вход на площадку свободный. Кататься здесь можно не только на досках, но и на роликах, трюковых самокатах и велосипедах BMX.

В парке уже катаются велосипедисты и те, у кого есть скейтборд.

Скоро здесь появятся большие скамейки. Это создаст дополнительные удобства для посетителей. Также модернизируют уличное освещение. Это позволит ребятам кататься здесь не только днем , но и вечером.

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