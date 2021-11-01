Брянец перевел мошеннице 265 тысяч рублей за порочащее его видео

В Брянске 36-летний мужчина попался на удочку сетевой мошенницы и перевел ей 265 тысяч рублей. Неизвестная угрожала распространить интимное видео потерпевшего, сообщают в пресс-службе УМВД по региону в понедельник, 1 ноября.

С брянцем связалась женщина в популярной социальной сети. Она требовала перевести ей крупную сумму денег. Опасаясь за свою репутацию, потерпевший поддался на шантаж.

- Житель Фокинского района Брянска написал заявление в полицию, - говорят в УМВД. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Всего за неделю жители региона перевели телефонным мошенникам больше 9,1 миллиона рублей. Всех потерпевших - 49. В 24 случаях злоумышленники сработали по наипопулярнейшей схеме - представлялись сотрудниками банков.

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