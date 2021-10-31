На новой дороге-дамбе в Брянске установили камеру

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".
Камеру видеофиксации установили на новой дороге в Брянске, которая связывает Фокинский и Володарский районы. Об этом сообщили очевидцы в одном их автомобильных онлайн-сообществ в субботу, 30 октября.
Автор поста уточнил, что раньше в этом же месте стояла так называемая тренога.
Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях. Так, к примеру, горожане отмечают, что камера будет «на полосу».
«Ограничение 40, полоса, ремень, еще и техосмотр со страховкой будут проверять. А на мосту гаишник в будке сидеть. Шлагбаум поставят. И вообще дорога платная будет», - иронизирует Николай Николаев.
«Хоть бы на кольце, которое на вокзал, поставили. Страшно направо поворачивать. Постоянно находятся умники, выезжающие на кольцо с выделенной полосы», - замечает Ирина Меженная.
«Лучше бы скорость увеличили на этой магистрали, хотя бы до 80. Хоть бы что-то сделали для удобства граждан. И меньше бы рассматривали косяки этой дороги!», - предлагает Евгений Манушин.
«Прощай 200 км/ч!», - шутит Андрей Рыжкин.
«На этой дороге две камеры повесили», - добавляет Ирина Богадеева.
«Рыбное место», - подчеркивает Анастасия Суслина.
«На Романа Брянского сегодня тоже повесили», - пишет Александр Макаров.
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