На новой дороге-дамбе в Брянске установили камеру

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".

Камеру видеофиксации установили на новой дороге в Брянске, которая связывает Фокинский и Володарский районы. Об этом сообщили очевидцы в одном их автомобильных онлайн-сообществ в субботу, 30 октября.

Автор поста уточнил, что раньше в этом же месте стояла так называемая тренога.

Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях. Так, к примеру, горожане отмечают, что камера будет «на полосу».

«Ограничение 40, полоса, ремень, еще и техосмотр со страховкой будут проверять. А на мосту гаишник в будке сидеть. Шлагбаум поставят. И вообще дорога платная будет», - иронизирует Николай Николаев.

«Хоть бы на кольце, которое на вокзал, поставили. Страшно направо поворачивать. Постоянно находятся умники, выезжающие на кольцо с выделенной полосы», - замечает Ирина Меженная.

«Лучше бы скорость увеличили на этой магистрали, хотя бы до 80. Хоть бы что-то сделали для удобства граждан. И меньше бы рассматривали косяки этой дороги!», - предлагает Евгений Манушин.

«Прощай 200 км/ч!», - шутит Андрей Рыжкин.

«На этой дороге две камеры повесили», - добавляет Ирина Богадеева.

«Рыбное место», - подчеркивает Анастасия Суслина.

«На Романа Брянского сегодня тоже повесили», - пишет Александр Макаров.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».