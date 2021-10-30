В брянском Трубчевске 30 октября горело здание музея и планетария

Здание музея и планетария в брянском городе Трубчевск горело утром в субботу, 30 октября. В тушении задействовали две пожарные автоцистерны, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Оперативному дежурному ЦУКС об инциденте доложили в 10.34. Отмечалось, что густой дым идет из-под купола. По вызову оперативно выехали машины ПСЧ-48.

- В 11.04 пожар локализовали, в 11.10 - ликвидировали открытое горение, - уточняют в МЧС. - Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.

Кстати, еще пять техногенных пожаров произошло в Брянской области днем ранее - пятницу, 29-го. Тогда же зарегистрировали одно природное ЧП.

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