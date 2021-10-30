В брянском Почепе подросток на мотоциклисте врезался в «Форд»

В брянском городе Почеп 16-летний подросток угодил в ДТП. Управляя мотоциклом, он врезался в легковой «Форд». Случай произошел на улице Мира в пятницу, 29 октября, сообщают в УГИБДД по региону.

Автоаварию зафиксировали около 19.40.

- По предварительной информации, водитель мотоцикла ИЖ-5 ехал со стороны улицы Красноармейской в сторону села Жирятино, - рассказывают в Госавтоинспекции. - Не соблюдая дистанцию, он врезался в движущийся в попутном направлении «Форд Фокус». В момент столкновения 24-летний автомобилист поворачивал налево.

В происшествии пострадал юный мотоциклист. Его увезли в больницу. Его травмы - резано-скальпированная рана голени, ссадины, ушибы лица, травматический шок.

- В момент ДТП подросток находился в мотошлеме, но без защитной экипировки, - добавляют в ГИБДД. - У него нет водительского удостоверения и страховки.

На предполагаемого виновника ДТП составили административные протоколы. Также к ответственности привлекли его отца - за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, всего за сутки - пятницу, 29-е - в регионе зарегистрировали пять автоаварий с пострадавшими.

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