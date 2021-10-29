Жителя Брянска на три года отправили в колонию за кражу и грабеж с банковской карты

33-летнего жителя Брянска приговорили к трем годам колонии общего режима за кражу и грабуж с банковского счета. Приговор вынесли в Бежицком районном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что днем 3 января мужчина выпивал спиртное в одном из городских кафе со своим знакомым. Пока приятель отлучился, он взял его телефон и перевел с помощью мобильного приложения бнака 43 тысячи рублей себе на счет.

Через три часа мужчина уже силой требовал отдать ему телефон и сказать пароль от приложения. Таким способом он перевел себе еще 50 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.