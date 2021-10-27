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Общество27 октября 2021 14:21

Экс-директор лицея №27 в Брянске Игорь Афонин попал в больницу с коронавирусом

Бывший руководитель учреждения находится под следствием за мошенничество
Марина АНТОНОВА
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Бывший директор лицея №27 и депутат горсовета Игорь Афонин попал в больницу с коронавирусом. Экс-руководитель находится под следствием. Накануне завершилось расследование уголовного дела по статье "Мошенничество". Игоря Афонина и его четырех заместителей обвиняют в том, что они обманом присвоили 3,7 миллиона рублей из бюджета, наняв на работу "мертвых душ".

Как стало известно "КП-Брянск", Игорь Афонин находится в больнице в течение недели.

Материалы уголовного дела передали прокурору. Он будет рассматривать их в течение 10 дней. И только после этого дело поступит суд.