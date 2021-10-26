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Общество26 октября 2021 17:58

215 брянских водителей оштрафовали за управление машинами умерших родственников

ЗА девять месяцев автоиснпекторы прекратили регистрацию 2000 таких автомобилей
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области с начала года 215 водителей оштрафовали за то, что они управляли машинами, собственники которых умерли. Регистрационные знаки и свидетельства о регистрации изъяли.

За девять месяцев автоинспекторы прекратили госрегистрацию 2000 таких автомобилей, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

- После этой процедуры номера и свидетельство о регистрации объявляются в розыск, - говорят в Госавтоинспекции.

В первый раз нарушителям грозит штраф 500 рублей. При повторном нарушении - лишение прав.

Автомобилем умершего родственника можно пользоваться только после перерегистрации на нового собственника. Для этого необходимы автомобиль, свидетельство о праве на наследство и полис ОСАГО.