В Навле двое подростков угнали незапертый ВАЗ

В брянской Навле 17-летний подросток и его 16-летний приятель угнали незаперый автомобиль ВАЗ-2114. Сотрудники ДПС обратили внимание на неуверенную манеру вождения автомобилиста. Полицейские остановили машину, чтобы проверить документы. Но их у юных угонщиков не оказалось.

Выяснилось, что машина принадлежит 30-летнему жителю Навли. Здержанные подростки признались, что нашли незапертый автомобиль. Они завели машину с помощью ключей, которые обнаружили в бардачке. И решили покататься.

- Собранные полицией материалы направили по подследственности для принятия процессуального решения, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Угнанный автомобиль возвратили законному владельцу.