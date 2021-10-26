В Брянске завершили расследование дела экс-директора лицея №27

В Брянске завершили расследование уголовного дела экс-директора лицея №27 и четырех его заместителей. Материалы передали прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего отправления в суд, сообщают в пресс-службе регионального СУ СКР во вторник, 26 октября.

Брянцам инкриминируют особо крупное мошенничество с использованием служебного положения. Всех эпизодов - 13.

По версии следствия, директор 27-го лицея и его подчиненные в период с 1 сентября 2008 года по 31 декабря 2020-го похищали бюджетные средства. В образовательное учреждение на работу устроили несколько человек, которые фактически не исполняли своих обязанностей, а заработную плату получали руководители. Суммарный ущерб от таких действий составил 3 697 377 рублей 22 копейки.

Преступление выявили сотрудники региональных УФСБ и УМВД.

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