Срок получил иностранец, попавшийся на 25 героиновых «закладках» в Брянске

В Брянске вынесли приговор гражданину одной из стран ближнего зарубежья, который попался на изготовлении как минимум 25 героиновых «закладок». Гособвинение по делу поддержал прокурор области Александр Войтович, сообщает пресс-служба облпрокуратуры во вторник, 26 октября.

Иностранца признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

В суде установили, что в преступный сговор с неизвестными мужчина вступил в июне этого года. Ему доверили функцию закладчика наркотиков.

- Тайники фигурант уголовного дела делал на территории Советского района, - рассказывают в ведомстве. - Однако довести до конца свой преступный умысел не успел. Иностранца задержали правоохранители в те же сутки, а сверстки изъяли.

Решением суда виновный «отсидит» в колонии строгого режима 10 лет 2 месяца. В законную силу приговор пока не вступил.

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