В Унечском районе лисы заразили бешенством двух домашних собак

Два очага заболевания бешенством зарегистрировали в Унечском районе в октябре. В обоих случаях страдали домашние собаки, а источником их заражения выступали, предположительно, лисы, сообщают в местной районной администрации.

ЧП зафиксировали 8-го и 20 октября в селе Рохманово. Сначала бешенство подтвердилось у щенка, проживающего в доме по улице Чернобыльской, затем - взрослой собаки с улицы Центральной.

- В настоящее время специалисты госветслужбы проводят мероприятия по ликвидации и профилактике распространения бешенства, - уточняют в мэрии. - Они нацелены на отмену карантина и введенных ограничений.

Эпизоотическим очагом определили два дома - собственно, где и произошли заражения. А неблагополучным пунктом - территорию в радиусе одного километра. В нее, помимо села Рохманово, вошла и деревня Дубровск.

СПРАВКА:

Бешенство животных - вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением центральной нервной системы. Болезнь, как правило, приводит к летальному исходу.

Инфекции подвержены все виды теплокровных, домашних (кошки, собаки), сельскохозяйственных животных (КРС, лошади, овцы, свиньи), а также большинство видов птиц и человек.

Резервуаром опасного вируса в естественной среде являются дикие животные: волки, лисицы, шакалы, еноты, песцы, енотовидные собаки, летучие мыши, грызуны (полевки, крысы), ежи, другие виды домашних плотоядных.

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