В Брянске пожаловались на невозможность вызвать врача ковид-больному

В Брянске сотрудник скорой помощи, больной ковидом, не смог вызвать врача на дом. За сутки он набрал номер горполиклиники №1 около ста раз. Соответствующая жалоба появилась на портале государственных медицинских услуг 25 октября.

Сообщение на сайте разместила мать заболевшего коронавирусом.

По словам женщины, вызывать врача начали с самого утра. Первый звонок сделали около 08.00. Однако на другом конце провода молчали. Не дозвонились брянцы и в последующие шесть часов - было либо занято, либо не брали трубку.

«Дозвонились только в 14.07! Оператор ответила, что она ничем помочь не может, так как время для записи вышло. В итоге позвонили заведующей, трубку взяла секретарь, которая тоже сказала, что помочь нам не может... Мол, звоните завтра! Как так возможно, что из-за того, что операторы не брали трубку, мой сын остается без лечения?!», - недоумевает горожанка.

Оставившая жалобу на портале добавила, что даже ПЦР-тест сыну пришлось делать за свой счет: бесплатных направлений в лаборатории не было.

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