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Происшествия25 октября 2021 11:19

Убившего незнакомца в драке в Комаричском районе ограничили в свободе

Брянца признали виновным в причинении смерти по неосторожности
Анна ЛЕВКИНА
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В Комаричском районе мужчина в драке случайно убил человека. Уголовное дело уже рассмотрели в суде. Виновного ограничили в свободе, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры 25 октября.

Осужденному 38 лет. Он проживает в Комаричском районе.

В суде установили, что преступление брянец совершил 2 апреля.

- В драке осужденный нанес несколько ударов ранее ему незнакомому уроженцу Новозыбковского района, - рассказывают в надзорном ведомстве. - Потерпевший упал и ударился головой о срез металлической плиты. От полученных повреждений спустя два дня мужчина скончался.

За причинение смерти по неосторожности виновного суд приговорил к 1 году 3 месяцам ограничения в свободе.

В законную силу приговор суда пока не вступил.

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