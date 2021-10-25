Убившего незнакомца в драке в Комаричском районе ограничили в свободе

В Комаричском районе мужчина в драке случайно убил человека. Уголовное дело уже рассмотрели в суде. Виновного ограничили в свободе, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры 25 октября.
Осужденному 38 лет. Он проживает в Комаричском районе.
В суде установили, что преступление брянец совершил 2 апреля.
- В драке осужденный нанес несколько ударов ранее ему незнакомому уроженцу Новозыбковского района, - рассказывают в надзорном ведомстве. - Потерпевший упал и ударился головой о срез металлической плиты. От полученных повреждений спустя два дня мужчина скончался.
За причинение смерти по неосторожности виновного суд приговорил к 1 году 3 месяцам ограничения в свободе.
В законную силу приговор суда пока не вступил.
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