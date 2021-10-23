В Брянске во время пожара на Харьковской эвакуировали 10 человек

В Бежицком районе Брянска по улице Харьковской во время пожара в квартире из подъезда эвакуировали десять человек. Личный состав пожарно-спасательных подразделений спас двоих. Возгорание произошло в пятницу,22 октября, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

К счастью, обошлось без жертв.

- Позвонить и обратиться за помощью пожарно-спасательной службы можно по телефону «01», с мобильного - «101», «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Брянской области 8(4832) 443-000, - напоминают брянцам в чрезвычайном ведомстве.

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