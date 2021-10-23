Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 54-летнюю Эну Жукову. Женщина пропала в Навлинском районе, в деревне Щегловка. Она 20 октября ушла из дома в неизвестном направлении, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 155 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза зелено-коричневые. Была одета в серо-зеленую куртку, синий халат, черные лосины, голубые шлепки.

Женщина нуждается в медицинской помощи. Может находиться и в вашем районе.

Всех, кто что-то знает о ее местенахождения волонтеры просят позвонить по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

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