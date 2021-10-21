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Общество21 октября 2021 19:42

На дороге Брянск I - Брянск II установили 11 километров пешеходных ограждений

Осталось установить 700 метров забора
Марина АНТОНОВА
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На новой дороге из Фокинского в Володарский район установили почти 11 километров пешеходных ограждений. Осталось установить чуть больше 700 метров забора, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Технология установки предполагает сборку на земле сотен отдельных секций в единую конструкцию - многометровую «плеть», - говорят в мэрии. - Она устанавливается вдоль тротуара на временных распорках.

Для фиксации забора используют качествехнный бетон. Его заливают вокруг заборной стойки.

Ограждение устанавливают на высоте 10 сантиметров от тротуара. Забор не будет задерживать снег.