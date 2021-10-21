Брянца будут судить за хранение полкилограмма конопли

Брянца будут судить за хранение 455 грамм конопли. Полицейские завершили расследование уголовного дела по статье "Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства", сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В конце июля житель поселка Нетьинка под Брянском собрал дикорастущую коноплю. Наркотики изъяли правоохранители при задержании.

- По заключению Экспертно-криминалистического центра, изъятое вещество является наркотикосодержащим растением общей массой 455 граммов, - говорят в полиции.

Брянцу грозит от трех до десяти лет лишения свободы.