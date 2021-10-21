Брянск готовится к ледоставу

В Брянске обсудили подготовку к ледоставу. За последние пять лет в областном центре не зарегистрировали случаев гибели людей зимой на водных объектах. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Спасатели установят информационные таблички в 15-17 местах потенциального выхода на лед людей. Всего их поставят 60 штук. Это делают для привлечения внимания любителей зимней рыбалки и катания на коньках.

- С приходом первых морозов специалисты постоянно будут отслеживать параметры ледяного покрова, - говорят в мэрии. - Поклонникам зимнего отдыха следует помнить, что в период действия запрета выхода на лед во время ледостава может быть предусмотрена административная ответственность.

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