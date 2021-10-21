Сквер создают на пустыре после сноса здания старой школы. Фото: ГТРК "Брянск".

В брянском Почепе благоустраивают «Школьный» сквер. Его создают на пустыре после сноса здания старой школы по инициативе местных жителей. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

На реализацию проекта в рамках программы инициативного бюджетирования выделили около двух с половиной миллионов рублей.

Здесь уже укладывают пешеходные дорожки. Здесь также установят скамейки и ограждение. На части территории создадут музей под открытым небом. В экспозиции разместят экспонаты, рассказывающие об истории пожарной охраны, а также о предметов народного быта.

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