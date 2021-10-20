На стройке в Брянске 35-летний монтажник упал с высоты и погиб

На стройке в Советском районе Брянска 35-летний монтажник упал с высоты и погиб. По данному факту следователи завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону в среду, 20 октября.

В ЧП усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей «Нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека».

- Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего предметы и документы, по уголовному делу организовали предварительное расследование, - рассказывают в Следственном комитете.

Инцидент произошел на стройплощадке по улице Крахмалева вечером 6 октября. Погибший работал монтажником стальных железобетонных конструкций в коммерческой организации. Та занималась строительством ТЦ «МегаГРИНН».

- Упал с высоты, 35-летний мужчина получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия, - добавляют в СУ СКР.

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