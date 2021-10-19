Киберпреступность в Брянской области выросла на треть

В Брянской области за 9 месяцев киберпреступность выросла на 36,3 процента.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Брянской области киберпреступность выросла на 36,3 процента. За 9 месяцев этого года здесь зарегистрировали 2454 преступления в данной категории. Статистические данные обнародовала пресс-служба облпрокуратуры 19 октября.
Доля от общего числа зарегистрированных преступлений, совершенных в регионе, составила 22,4 процента.
В антилидарах 2021 года оказались Брянск, Брянский, Карачевский, Клинцовский и Новозыбковский районы.
В ТОП-5 самых распространенных преступлений вошли мошенничества, сбыт наркотиков, кражи, вымогательства и распространение порнографических материалов.
- Совершая киберпреступления, злоумышленники чаще всего прибегали к помощи сети Интернет, средств мобильной связи, расчетных карт и компьютерной техники, - уточняют в пресс-службе надзорного ведомства.
Кстати, в январе-сентябре 2020-го в указанной категории зарегистрировали 1800 преступлений.
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