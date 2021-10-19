В Брянске директора «оконной» фирмы наказали за задержку зарплаты

В Фокинском районе Брянска директор фирмы по установке окон задолжал двум работникам 54 тысячи рублей. Задолженность выросла с февраля по апрель этого года, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- В адрес директора внесли представление, - говорят в надзорном ведомстве. - Его также предупредили о недопустимости нарушений трудового законодательства в дальнейшей деятельности предприятия.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате полностью ликвидировали.

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