Листерия как возбудитель пищевых токсикоинфекций

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

На протяжении многих веков человечеству было известно, что употребление в пищу недоброкачественных продуктов может спровоцировать отравления человека. При попадании микроорганизмов в пищевые продукты в последних накапливаются токсины, которые могут вызывать пищевые токсикоинфекции. Они характеризуются внезапным началом, приступами тошноты и многократной рвоты, диареей, схваткообразными болями в животе, повышением температуры и симптомами интоксикации.

Возбудителем пищевой инфекции могут быть различные микроорганизмы, в том числе и листерии. Существует несколько видов листерии, но только Listeria monocytogenes вызывает у человека пищевое отравление. Листериоз — это инфекция пищевого происхождения, которую вызывает особый вид бактерий, Listeria monocytogenes.

Откуда берётся листериоз? Кто находится в группе риска по данному заболеванию? И как его предотвратить? На эти вопросы нам даст ответы заведующая сектором пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы и спытательной лаборатории ФГБУ «Брянская МВЛ» Галина Вячеславовна Сафрошина.

— Галина Вячеславовна, как возникает листериоз?

— На самом деле Listeria monocytogenes находится повсюду. Их можно найти в почве, грязной воде, желудочно-кишечном тракте и фекалиях животных.

У листерий есть особенность: в отличие от многих других патогенов, они прекрасно чувствуют себя при низких температурах. Поэтому активно размножаются, например, в холодильниках. У листерий есть еще одно коварное свойство: способность размножаться в соленых продуктах растительного и животного происхождения. Если большинство микробов в данных условиях гибнет, то листерии могут выдержать концентрацию поваренной соли до 6-20%.

Листерии погибают при температуре кипячения, а под воздействием солнечных лучей возбудитель болезни проживет не более 15 суток.

Риск подцепить листериоз повышается, если вы употребляете:

• сырые овощи и фрукты, которые плохо вымыли;

• не прожаренное мясо;

• сырые продукты, которые долго хранились в холодильнике;

• не пастеризованное молоко;

• готовые продукты вроде мягкого сыра, хот-догов, различных мясных деликатесов, салатов, на которые попали листерии (к примеру, с чужих грязных рук).

— Кто попадает в группу риска по заболеванию листериозом?

— Чаще всего с тяжёлыми осложнениями течения листериоза сталкиваются беременные женщины, новорождённые дети, пожилые люди старше 65 лет, то есть те, у кого ослаблена иммунная система.

— Галина Вячеславовна, можно ли предотвратить листериоз, если да, то как?

— Предотвратить листериоз можно тем же способом, что и другие пищевые инфекции, а именно, соблюдая правила профилактики:

• Регулярно мойте руки тёплой водой с мылом. Особенно перед едой, а также до и после приготовления пищи.

• Если вы резали или другим образом готовили сырые продукты, вымойте горячей водой с моющим средством всё, что с ними соприкасалось: разделочные доски, ножи, тарелки.

• Тщательно мойте сырые овощи и фрукты перед употреблением. Лучше всего делать это щёткой под проточной водой.

• Качественно прожаривайте мясо, птицу, доводите до полной готовности яйца. Листерии погибают при тепловой обработке.Если вы входите в группу риска, соблюдайте дополнительные меры предосторожности. В частности, откажитесь от не пастеризованного молока, мягких сыров, а также полуфабрикатов (хот-догов, мясных нарезок), если те не разогреты до состояния идущего от них пара.

В России заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев (менее 0,05 на 100 тысяч населения), что в 15 раз ниже аналогичных показателей европейских стран. Но медики относятся к ней очень серьёзно. Дело в том, что у некоторых людей инфекция распространяется на центральную нервную систему и может спровоцировать тяжёлое осложнение — бактериальный менингит. Каждый пятый, заразившийся в таком случае, погибает.

Специалисты сектора пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы испытательного центра ФГБУ «Брянская МВЛ» проводят исследования пищевых продуктов на показатель «Listeria monocytogenes» в соответствии с областью аккредитации, используя микробиологический метод исследования. Применение современных средств измерения и оборудования, а также внедрение новых методов исследований позволяют обеспечивать высокий уровень достоверности проводимых на базе учреждения испытаний. Лабораторные испытания проводят квалифицированные специалисты ФГБУ «Брянская МВЛ», которые регулярно повышают свое профессиональное мастерство и квалификацию.