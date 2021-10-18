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Общество18 октября 2021 18:27

Брянцев приглашают заняться скандинавской ходьбой

Мастер-класс проведут 22 октября на Кургане Бессмертия
Надежда ПЕТРУНИНА
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Брянцев приглашают заняться скандинавской ходьбой. В областном центре 22 октября в 16.00 в центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе при поддержке комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации. Об этом сообщают в мэрии города.

В рамках занятий, которые проведут на летней эстраде, перед зрителями выступят инструкторы добровольного физкультурного Союза «Северная ходьба». Они расскажут об истории скандинавской ходьбы. Объяснят, как нужно правильно ходить, чтобы эффект был максимальным. Организаторы мастер-класса советуют захватить с собой спортивную одежду.

Возрастное ограничение: 6+

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