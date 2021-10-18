В брянской Жуковке мотоциклист погиб после обгона иномарки. ДТП произошло 17 октября около 13.50 на улице Советской, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 35-летний водитель мотоцикла «Хонда» ехал в сторону улицу Чапаева. Он решил обогнать автомобиль «Форд», не возвращаясь на правую полосу. Мотоциклист не справился с управлением т врезался в автомобиль «Хендай», за рулем которого была 26-летняя девушка. Она как раз начала движение с левой обочины. Мотоциклист скончался на месте от полученных травм.

- В момент ДТП мужчина был в мотошлеме, - говорят в Госавтоинспекции. – Погибшего и раньше привлекали к уголовной ответственности за нетрезвое вождение без водительского удостоверения. Состояние мотоциклиста определит экспертиза. По факту ДТП проводят проверку.

Виновность водителей установят во время предварительного следствия после проведения ряда экспертиз.

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