Директор брасовского МУПа скрыл от налоговой 3 миллиона рублей

Директор брасовского МУПа скрыл от налоговой тримиллиона рублей. На него завели уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с августа по ноябрь 2020 обвиняемый, зная о задолженности по налогам и сборам, произвел расчеты с кредиторами, минуя собственные расчетные счета. Таким образом он скрыл от налоговой инспекции три миллиона рублей.

- Уголовное дело направили в Брасовский районный суд Брянской области для рассмотрения по существу, - говорят в надзорном ведомстве. - Обвиняемому грозит три года лишения свободы.

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