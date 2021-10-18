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Общество18 октября 2021 17:12

Директор брасовского МУПа скрыл от налоговой 3 миллиона рублей

Уголовное дело передали в суд
Надежда ПЕТРУНИНА
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Директор брасовского МУПа скрыл от налоговой тримиллиона рублей. На него завели уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с августа по ноябрь 2020 обвиняемый, зная о задолженности по налогам и сборам, произвел расчеты с кредиторами, минуя собственные расчетные счета. Таким образом он скрыл от налоговой инспекции три миллиона рублей.

- Уголовное дело направили в Брасовский районный суд Брянской области для рассмотрения по существу, - говорят в надзорном ведомстве. - Обвиняемому грозит три года лишения свободы.

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