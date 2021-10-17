В Брянской области сбили двух женщин на «зебрах» за сутки

Два наезда на женщин-пешеходов зарегистрировали в Брянской области за одни сутки. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Два наезда на женщин-пешеходов зарегистрировали в Брянской области за одни сутки – субботу, 16 октября. Одной из пострадавших потребовалась госпитализация, сообщают в УГИБДД по региону.

Первое ДТП произошло около четырех часов дня на улице Мира в Клинцах. 47-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемой «зебре» и угодила по ВАЗ-21099. Как оказалось, легковушкой рулил 84-летний водитель. Он ехал стороны улицы Рябка в сторону улицы Союзной. С травмами головы и переломом плеча горожанку госпитализировали.

Во втором случае пострадала 66-летняя женщина. Пенсионерка также переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу – по улице Урицкого в Брянске.

– По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» двигался со стороны проспекта Станке Димитрова в сторону улицы Красноармейской, – уточняют в Госавтоинспекции. – Пострадавшая же переходила дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

Травмы второй пострадавшей оказались менее серьезными – повреждение пальцев правой руки и ушиб головы. Пенсионерку отпустили домой, назначив лечение.

По фактам ДТП полицейские проводят проверки.

Кстати, других автоаварий с пострадавшими в Брянской области за субботу, 16-е, не было.

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