Молокозавод в брянской Дубровке оштрафовали за фальсифицированное масло

Представленная продукция не соответствовала информации о ней. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Молокозавод в брянской Дубровке оштрафовали на 150 тысяч рублей за добавление жиров немолочного (растительного) происхождения в сливочное масло. Об этом сообщают в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области.

Сотрудники Управления Россельхознадзора взяли пробы готовой молочной продукции – масла массовая доля жира 72,5 процента.

После исследований обнаружили растительные масла и жиры на растительной основе (кампестерин, стигмастерин, бета-ситостерин), а также несоответствия масла требованиям ГОСТ.

Управление Россельхознадзора обратилось в Арбитражный суд с требованием привлечь предприятие к административной ответственности.

Суд усмотрел несоответствие продукции представленной производителем информации о ней. К тому же в масле содержатся растительные компоненты, которые были добавлены (внесены) в процессе производства. Они могу отказывать вредное воздействие на человека и будущие поколения, информация о которых до потребителя не доведена. Суд установил факт фальсификации.

- Продукт, произведенный по технологии масла сливочного, но с добавлением жиров немолочного (растительного) происхождения, таковым называться не может, и поэтому является продуктом, вводящим в заблуждение потребителей относительно потребительских свойств и качества товара и нарушающим его право на необходимую и достоверную информацию о продукте, - указали в решении суда.

Молокозавод оштрафовали на 150 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

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