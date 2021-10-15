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Общество15 октября 2021 15:07

Брянца отправили в колонию за кражу драгоценностей

Сумма похищенного составила 130 тысяч рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
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Жителя Брянска отправили в колонию за кражу драгоценностей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В уде установили, что в феврале мужчина проник в дом в Советском районе Брянска. Его внимание привлекли ювелирные изделия. Он их украл. Стоимость похищенного составила больше 130 тысяч рублей.

- Виновного приговорили к двум годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. – Приговор суда в законную силу не вступил.

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