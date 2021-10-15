В Брянскую область завезли 1 560 доз вакцины «КовиВак». Об этом 15 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

Препарат распределят по пунктам вакцинации области. В первую очередь прививку сделают тем, кто уже оставил заявку.

- Бесплатно вакцинируют каждый день, - напоминают в оперштабе. – Сделать прививку можно в медицинских учреждениях области, а также в мобильных прививочных пунктах и торговых центрах.

На днях в регион завезли 10 800 партий вакцины от коронавируса «Спутник V». По последним данным от опасной инфекции привились 394 853 жителя.

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