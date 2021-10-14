Дирофиляриоз или "злая нить" у собак

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

Среди гельминтозов, регистрируемых в России, дирофиляриоз не занимает лидирующего места, однако в последние годы выявлена стойкая тенденция увеличения численности инвазированных собак и других домашних плотоядных. Одними из главных причин распространения болезни, являются такие факторы, как потепление климата, неограниченные перемещения людей и зараженных собак из одного региона в другой, растущая популяция собак и приспособленность личинок дирофилярий к развитию при разных температурных режимах.

Дирофиляриоз (Dirofilariasis, от лат. «diro, filum» — «злая нить») — гельминтозное заболевание, вызываемое нематодами рода Dirofilaria. Это заболевание, характеризуется медленным развитием и длительным хроническим течением. Возбудитель заболевания передается с укусом комаров. Насекомые переносят личинки от больных животных к здоровым собакам и человеку. Гельминты достигают в длину 15-30 см, в диаметре – 1,3 мм.

Регистрируют сердечно-легочную и подкожную формы дирофиляриоза.

Если гельминты селятся в сердце, легочных артериях, возникают симптомы дыхательной сердечной недостаточности: одышка, покашливание, учащенное сердцебиение и др. Подкожные дирофилярии не затрагивают внутренние органы, но доставляют беспокойство животному. В местах локализации паразитов возникают уплотнения, высыпания, язвочки, вызывающие зуд.

Основа профилактики данного заболевания – защита собак от комаров и других кровососущих насекомых. Для этого, как правило, используют специальные спреи и капли на холку.

Безусловно осенью заканчивается период активности насекомых, но не стоит забывать, что подвальные комары активны и в зимний период. Поэтому проживающих в квартирах собак следует обрабатывать круглый год. Это поможет минимизировать риск заражения питомца дирофиляриозом.

В лабораторной диагностике дирофиляриоза для быстрого выявления дирофилярий проводится иммунохроматографический анализ. Для этого используют экспресс-тесты. В качестве материала можно использовать сыворотку, плазму крови или цельную кровь.