Больницу перепрофилировали в инфекционный госпиталь с 22 апреля 2020 года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске откроют новый лечебный корпус в городской больнице №4, который примет пациентов с коронавирусной инфекцией. Больницу перепрофилировали в инфекционный госпиталь с 22 апреля 2020 года, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Новый корпус готов на 70 процентов. По плану его должны сдать 15 декабря. Но с учетом роста числа заболевших коронавирусом, губернатор Александр Богомаз поручил ускорить работу по введению в строй объекта, при этом соблюдая все технические нормы.

- Средства на оборудование выделены, кислородная станция готова, строительные работы в основном завершены, через месяц мы должны развернуть здесь 150 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, — подчеркнул губернатор.

По словам главного врача горбольницы №4, Светланы Хандожко, в главном корпусе находится 236 пациентов, 24 – в реанимации.

- С сегодняшнего дня начал функционировать акушерский корпус областной больницы, и мы отправляем туда всех беременных пациенток, -говорит Светлана Хандожко. - Сейчас у нас 11 послеродовых женщин, две из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, но есть положительная динамика. Мы сейчас занимаемся транспортировкой данной категории пациенток в областной роддом.

На приобретение необходимого оборудования из областного бюджета выделили 110 миллионов рублей. Новый корпус больницы планируют открыть 1 декабря. Еще весной прошли торги. Утепляют фасады зданий, поменяли полностью все канализационные трубы, реконструировали теплоснабжение, электрику. Администрация лечебного учреждения надеется, что оно полностью преобразится к новому году.

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