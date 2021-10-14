В Брянске потребовали обезопасить детские площадки

В Бежицком районе Брянска потребовали обезопасить детские площадки. Во время прокурорской проверки установили, что в районе находятся 230 объектов, участки под которыми не сформировали и не поставили на кадастровый учет, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Площадки не укомплектованы, оборудование на них не соответствует требованиям безопасности, отсутствует ударопоглощающее покрытие, а также информация о правилах пользования оборудованием, - говорят в надзорном ведомстве.

Прокуратура в суд подала 25 исков с требованием обязать Брянскую городскую администрацию оформить земельные участки и игровое оборудование в муниципальную собственность. От управляющих организаций потребовали привести детские игровые площадки в соответствии с требованиями действующего законодательства. Исковые заявления находятся на рассмотрении.

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