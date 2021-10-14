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Общество14 октября 2021 14:41

В Брянске около железнодорожной станции нашли гранату времен войны

Опасный объект изъяли и обезвредили
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Фокинском районе Брянска 14 октября около платформы №2 железнодорожной станции Брянск-Льговский нашли ручную гранату времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- На место опасной находки выезжали сотрудники пожарно-спасательного центра, - говорят в чрезвычайном ведомстве. – Взрывоопасный предмет изъяли и обезвредили.

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