В Брянске около железнодорожной станции нашли гранату времен войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Фокинском районе Брянска 14 октября около платформы №2 железнодорожной станции Брянск-Льговский нашли ручную гранату времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- На место опасной находки выезжали сотрудники пожарно-спасательного центра, - говорят в чрезвычайном ведомстве. – Взрывоопасный предмет изъяли и обезвредили.

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