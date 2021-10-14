В Брянске двоих иностранных наркосбытчиков отправили в колонию

В Брянске двоих иностранцев 24 и 26 лет осудили за попытку незаконно сбыть наркотики. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в декабре 2020 года подсудимые находились в Брянске. Они получили координаты «закладки» от неустановленного лица. Иностранцы пришли на указанное место и забрали расфасованные наркотики. Там находились: ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), общей массой более 156 грамм.

Наркотики разложили мелкими «закладками» в тайники в различных местах в Бежицком районе Брянска. Преступную деятельность раскрыли и пресекли правоохранители.

- Суд приговорил одного виновного к 10 годам 6 месяцам, а другого - к 10 годам лишения свободы, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Отбывать наказание они будут в исправительных колониях строгого и общего режимов. Приговор в законную силу не вступил.

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