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Общество14 октября 2021 13:00

В поселке Шведчики Брянской области произведена замена 19 пунктов редуцирования газа

Кира ФИЛИППОВА
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Фото: «Газпром газораспределение Брянск».

Фото: «Газпром газораспределение Брянск».

«Газпром газораспределение Брянск» в рамках подготовки к отопительному сезону завершил работы по замене 19 пунктов редуцирования газа в поселке Шведчики Севского района Брянской области.

Севский район газифицировался в середине 1980-х годов. Для газификации посёлка Шведчики было построено более 6,5 км газопроводов среднего давления и более 5,3 км газопроводов низкого давления, установлены пункты редуцирования газа.

«Пункты редуцирования газа в посёлке отслужили нормативный срок эксплуатации и были заменены. Новое оборудование имеет увеличенный срок службы, оснащено основной и резервной линиями редуцирования, что существенно снизит риски перебоев в газоснабжении», – отметил главный инженер АО «Газпром газораспределение Брянск» Виктор Нековаль.

Всего в ходе подготовки объектов в Брянской области к работе в осенне-зимний период специалисты газовой службы выполнили ремонт на 2058 пунктах редуцирования газа, устранили 1 659 повреждений изоляции на объектах системы газораспределения.