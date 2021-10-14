От коронавируса за сутки умерли 13 жителей Брянской области

Еще 13 человек больных коронавирусом умерли в Брянской области за сутки. Всех жертв «Ковид-19» в регионе теперь 1614. Такова официальная статистика оперативного штаба на утро четверга, 14 октября.

Процент смертности от ковида в регионе теперь составляет 2,3.

Последний суточный прирост заболеваемости – 315. Одновременно с этим 243 пациента поправились.

Всех заболевших на отчетную дату в Брянской области – 69335, выздоровевших – 63444.

За сутки в гослабораториях региона выполнили 5828 ПЦР-тестов на коронавирус.

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