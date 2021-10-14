В брянском Климове задержали начальника отдела участковых

В брянском поселке Климово задержали начальника отдела участковых полиции и по делам несовершеннолетних. Его заподозрили в превышении должностных полномочий. Следователи завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону 14 октября.

По версии следствия, страж порядка нарушил закон 11 июня этого года.

- Подозреваемый решил создать видимость результативности своей работы, - рассказывают в Следственном комитете. - Для этого он подговорил своего знакомого, также жителя поселка, и сфальсифицировал материалы проверки. Та касалась выявления незаконной розничной продажи спиртного.

В итоге 30 июня на нарушителя, якобы торговавшего спиртосодержащей продукцией, завели уголовное дело.

Преступление выявили сотрудники региональных УФСБ и МВД совместно с облпрокуратурой.

- Следователи изъяли необходимые документы, задержанному предъявили обвинение и заключили под стражу, - добавляют в СУ СКР.

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