В Брянской области 14 октября ожидают сильный дождь и ветер. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Ветер подует в северо-западном направлении. Его порывы усилятся до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от плюс 4 до плюс 9 градусов, днем – от плюс 7 до плюс 12 градусов.

- В дождливую погоду будьте осторожны на автодорогах - садитесь за руль только в случае крайней необходимости! – предупреждают брянцев в управлении.

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