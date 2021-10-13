О выявлении специалистами ФГБУ «Брянская МВЛ» опасных карантинных объектов

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

С 7 июля 2021 года вступили в силу изменения законодательства Евразийского экономического союза, касающиеся внесения в список карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов трех вирусов: вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus(PepMV)), вируса коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV) и вируса пятнистого увядания томата (Tomato spotted wilt virus (TSWV)). Новые требования введены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 мая 2021 года № 54.

С июля месяца текущего года по настоящее время специалистами ФГБУ «Брянская МВЛ» проведено более 2000 исследований по обнаружению в плодах томатов и перцев вышеперечисленных вирусов. При этом в данных видах продукции выявлено 13 случаев заражения вирусом мозаики пепино, 3 случая — коричневой морщинистостью плодов томата.

Для справки:

Вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV) является опасным патогеном овощных культур. Он может оставаться в семенах, растительном мусоре и загрязненной почве в течение нескольких месяцев, два основных носителя — томат и перец.

При заражении вирусом коричневой морщинистости на плодах томата образуются характерные небольшие участки морщинистой ткани. На листьях заболевание может проявиться в виде хлороза, мозаики и крапчатости, иногда наблюдается сужение листьев. На плодах образовываются желтые или коричневые пятна с симптомами крапчатости, что лишает их товарного вида.

Вирус мозаики пепино (PepMV) вызывает различные симптомы на растениях томата, которые часто проявляются в осенне-зимний период, когда температура и уровень освещения (дневной свет) снижаются. Первые симптомы обычно появляются через 2-3 недели после заражения. Ранние симптомы проявляются на верхних частях пораженных растений в виде образования светло-зеленых тонких или игольчатых листьев и задержки роста. Затем на листьях развиваются желтые угловатые пятна, слабый межжилковый хлороз и деформации.

Основным экономически значимым растением-хозяином является томат, а также культуры семейства пасленовых. Вирус очень быстро распространяется от зараженных растений на здоровые при проведении агротехнических мероприятий и при сборе урожая.

Внешние признаки заражения вирусом пятнистого увядания томата (TSWV) на разных видах растений могут существенно варьироваться и проявляться в виде следующих основных симптомов: хлоротической и некротической кольцевой пятнистости, системного увядания, опадения цветков, мозаики, крапчатости, линейных рисунков, желтой сетчатости, деформации листовых пластинок и пожелтения жилок листьев.

При заражении этим вирусом молодых растений томата наблюдается сильное угнетение роста растений, снижение количества и веса плодов. На более поздних стадиях развития верхушки растений некротизируются, а на плодах развиваются некротические или хлоротические пятна и кольца.

Перечисленные выше вирусы не опасны для человека. Однако зараженность одним из них снижает качество плодов, способно вызвать потерю урожая до 70%, что наносит огромный экономический ущерб овощеводству России.

ФГБУ «Брянская МВЛ» проводит исследования семян, клубней, луковиц и других подземных частей растений, саженцев, плодов и почвы с целью определение возбудителей различных болезней растений. Современное лабораторное оборудование и квалифицированные специалисты учреждения обеспечивают оперативное проведение испытаний с высоким уровнем точности полученных результатов.