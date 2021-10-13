В Брянске на проспекте Московском до конца года построят ливневку

Новую ливневку соединят с уже функционирующей на проспекте. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на проспекте Московском на завершающем этапе строительства ливневой канализации, которое ведут с сентября, проложат трассу длинной 235 метров. В нее войдут 40 труб диаметром 500 миллиметров и длиной 6 метров, подрядчик смонтирует десяток отводов с проспекта. Работы ведут на участке от остановки «Мясокомбинат» в направлении дома №148, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Кроме того, в систему включат ливневые колодцы разного диаметра.

-Укладку канализации ведут на глубине от 1,5 до 2 метров вдоль проспекта Московского, не затрагивая проезжую часть, - поясняют в мэрии города. - Строительство данного участка завершат должно завершиться в этом году. Новая ливневка будет соединяться с уже функционирующей на проспекте.

Кстати, действующую с 2019 года ливневую канализацию построили только до проспекта Московсокго, 148. Поэтому, когда введут в эксплуатацию недостающий участок, решится проблема застоя воды на пешеходном переходе в районе проспекта Московского, 150.

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