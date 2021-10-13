В овощах из Турции обнаружена томатная моль

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

На прошлой неделе в лабораторию экспертизы подкарантинных материалов ФГБУ «Брянская МВЛ» поступили томаты, прибывшие из Турецкой Республики. По результатам энтомологической экспертизы в образцах овощей был обнаружен карантинный объект — южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Povolny).

Лабораторные исследования проводились в рамках государственного карантинного фитосанитарного контроля, осуществляемого Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Для справки:

Томатная моль — это опасный вредитель овощных культур закрытого и открытого грунта. Повреждает растения из 33 ботанических семейств. Наибольшую вредоносность проявляет на томатах, поражая листья, стебли и плоды. Также, томатная моль способна массово поражать картофель, баклажаны и перец. Потери урожайности и товарных качеств продукции могут достигать до 35-100%. Вредитель отличается повышенной активностью и адаптивностью.

По данным Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям ввоз турецких томатов, зараженных южноамериканской молью, был запрещен. Две партии томатов общим весом более 59 тонн вернули отправителям.