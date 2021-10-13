Селекционно-племенная работа. Некоторые итоги работы за 9 месяцев 2021 года

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

Брянская межобластная ветеринарная лаборатория уже на протяжении четырех лет осуществляет деятельность в сфере племенного животноводства. В перечень оказываемых учреждением услуг входят селекционный контроль молока и иммуногенетическая экспертиза достоверности происхождения сельскохозяйственных животных.

За 9 месяцев 2021 года в ФГБУ «Брянская МВЛ» по направлению селекционного контроля молока было проведено около 35000 исследований молока от племенных коров по определению массовой доли жира и массовой доли белка.

Данные показатели качества молока — это не только факторы, влияющие на стоимость сырья, но и важные индикаторы по оценке состояния животного. Регулярный анализ содержания жира и белка в молоке позволяет получить информацию о правильности и сбалансированности рациона животного с возможностью дальнейшей корректировки программы кормления.

Стоит отметить, что наследственность – один из основных факторов, влияющих на содержание белка и жира в молоке коровы. Поэтому в племенной работе лабораторные исследования молока являются обязательными, а их результаты используются для оценки продуктивности племенных животных.

Также за указанный период в лабораторию поступило более 1200 проб крови крупного рогатого скота для проведения исследований в области иммуногенетической экспертизы по определению достоверности происхождения животных.

Такое направление деятельности учреждения стало удобным и востребованным для многих племенных хозяйств Брянской области, ведь подтверждение соответствия происхождения племенного материала данным племенного учета входит в генетическую экспертизу и оценку племенной продукции.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, иммуногенетическая экспертиза является одним из обязательных условий ведения селекционно-племенной работы.