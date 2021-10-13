Брянцев в возрасте 65 лет обязали самоизолироваться

В Брянской области граждан в возрасте 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщили 13 октября на заседании регионального оперативного штаба.
- Режим самоизоляции не применяется к лицам, переболевшим коронавирусной инфекцией менее шести месяцев назад, или прошедшим вакцинацию, - говорили во время заседания.
Если сотрудник организации в возрасте старше 65 лет непривит, то его отправляются в неоплачиваемый отпуск.
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