В Брянске пассажирка упала в автобусе и получила перелом

Пассажирка автобуса в Брянске упала и получила травму. Случай произошел на проспекте Московском в Фокинском районе Брянска вечером во вторник, 12 октября, сообщают в УГИБДД по региону.

Ориентировочное время происшествия - 18.20.

- По предварительной информации, женщина следовала в автобусе «Андре 1000», - рассказывают в Госавтоинспекции. - Им рулил 52-летний водитель. Двигаясь со стороны улицы Тухачевского в сторону улицы Шолохова, он затормозил у светофора. В результате этого в салоне упала пассажирка.

Пострадавшую отпустили на домашнее лечение. У нее повреждения позвоночника - перелом остистого отростка и краевой перелом тела.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, всего в регионе в последние сутки зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. Различные травмы получили два человека.

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