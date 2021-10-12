В Брянской области от коронавируса привились 392 385 жителей. Об этом 12 октября сообщают в региональном оперативном штабе.

- Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг, по телефону или при личном посещении выбранного медучреждения, - напоминают в оперштабе. - Работают мобильные пункты. Инъекции от коронавируса также делают в ТРЦ «АЭРОПАРК» и «БУМ-сити».

По последним данным в регион завезли 13 770 доз вакцины «ЭпиВакКорона».

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