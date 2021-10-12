Бешенство и его профилактика

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

Когда речь идет о бешенстве, мы чаще всего слышим про количество вспышек, зараженных домашних или сельскохозяйственных животных, акцентируем внимание на угрозах для жизни и здоровья человека. По данным Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Россельхознадзора только за сентябрь 2021 года в России зафиксировано 82 случая бешенства среди животных.

Однако обеспокоенность вызывает существенный рост вспышек именно среди домашних непродуктивных животных. Как правило, их заражение происходит в результате контакта с инфицированными представителями дикой фауны. В сентябре текущего года среди диких животных максимальное количество случаев бешенства пришлось на лис – 29. Среди кошек выявили 23 инфицированных животных, у собак 19 случаев.

Чтобы снизить риски заболевания бешенством животных, необходимо понимать сам процесс заражения. Источником возбудителя бешенства служат больные животные, выделяющие вирус главным образом со слюной. Передача болезни через укус считается единственным, несомненно, доказанным путем заражения. В связи с тем, что в эпизоотический процесс все более интенсивно стали вовлекаться домашние плотоядные животные — кошки и собаки, специфическая профилактика заболевания делается ещё более актуальной. С этой целью осуществляется регистрация и вакцинация имеющихся у населения животных.

За последние три месяца в ветеринарной клинике ФГБУ «Брянская МВЛ» против бешенства вакцинировано 42 кошки и 110 собак. В нашей клинике каждый владелец домашнего животного без предварительной записи может вакцинировать от бешенства своего питомца. При необходимости вакцинации на дому, возможен выезд ветеринарного врача. Данная процедура занимает немного времени, но обеспечивает спокойствие за свое здоровье и здоровье своего питомца.

Ветеринарные врачи ФГБУ «Брянская МВЛ» напоминают:

Бешенство (другое название — рабиес (лат. Rabies), устаревшие — водобоязнь, гидрофобия — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus). При этом вакцинация является одним действенным способом предотвращения заболевания.

Для удобства наших клиентов на базе клиники функционирует ветеринарная аптека и интернет-магазин, где можно приобрести различные товары и лекарственные препараты для непродуктивных и сельскохозяйственных животных.